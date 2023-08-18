Mersin Büyükşehir Belediyesi Personeline Teşekkür Belgesi Verildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönetimi ve Kent Araştırmaları Şube Müdürlüğü bünyesinde her yılın başında duyurusu yapılan uygulamaya bu yıl 282 personel projeleri ile başvurdu. Kurum personellerince oluşturulan projeler tek tek dinlenerek puanlama yöntemiyle değerlendirilirken, proje öneri kurulu tarafından ilk 5 projenin belirlenmesiyle 282 öneri arasında dereceye giren 5 personele Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından teşekkür belgesi verildi. Başkanlık makamında gerçekleştirilen teşekkür belgesi takdiminde Başkan Seçer'in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Özdemir ve Kalite Yönetimi ve Kent Araştırmaları Şube Müdürü Ezgi Başer yer aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönetimi ve Kent Araştırmaları Şube Müdürlüğü bünyesinde her yılın başında duyurusu yapılan uygulamaya bu yıl 282 personel projeleri ile başvurdu.

Kurum personellerince oluşturulan projeler tek tek dinlenerek puanlama yöntemiyle değerlendirilirken, proje öneri kurulu tarafından ilk 5 projenin belirlenmesiyle 282 öneri arasında dereceye giren 5 personele Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından teşekkür belgesi verildi.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen teşekkür belgesi takdiminde Başkan Seçer'in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Özdemir ve Kalite Yönetimi ve Kent Araştırmaları Şube Müdürü Ezgi Başer yer aldı. Öneri kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucu 1. seçilen öneri, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığında görevli Görkem Arkan'ın sunduğu 'Mersin'in simgelerini toplama oyunu' önerisi oldu. Oyun sayesinde Mersin'in tarihi yerleri sanal ortamda ziyaret edilecek ve tarihi yerlerin simgeleri toplanarak belli puanı alan oyunculara simgelere ait ilçenin tarım ürünleri hediye edilecek. Bu sayede Mersin'e özgü simgeler tanıtılmış olacak.

Değerlendirme sonucu 2. seçilen öneri de İtfaiye Dairesi Başkanlığında görevli Demet Akgün'ün oldu. Akgün tarafından önerisi sunulan 'Çöp atmama oyunu' ile Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında yer alan yerlere ikili soru vasıtası ile 'Dünyanın en iyi oyuncusu kim, Messi mi Ronaldo mu?' gibi izmarit veya çöplerin bu tasarım için şeffaf yapılan çöp kutularına atılarak çöp atmamanın özendirici ve eğlenceli hale getirilmesi sağlanacak.

3. ve 4. seçilen öneri ise Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığında görevli Eylem Özlem Balcı'nın önerileri oldu. Balcı'nın 3. olan önerisi nikah törenlerinde imza attıkları kalemlerin günün anısına verilmesi olurken, 4. olan öneri ise özellikle teknolojiye sonradan alışmaya çalışan, çocukları ve torunlarıyla uzaklık nedeniyle yüz yüze iletişim kuramayan 65 yaş üstü vatandaşlara akıllı telefon, sosyal medya, mail atma gibi konularda eğitim verilmesi oldu. 5.seçilen projenin kapsamı ise Ulaşım Dairesi Başkanlığında görevli Tuğa Bülbül'ün şipşak fotoğraf makinesinin Mersin'de yer alan turizm merkezlerinde de yer alması oldu.

Ödül kazanan personele belgelerini takdim ederek tebrik eden Başkan Vahap Seçer, projelerin hayata geçirilmesinde her türlü desteği sunacaklarını söyledi. - MERSİN