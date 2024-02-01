Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Yeşilyayla Mahalle sakinleriyle bir araya geldi

Yeşilyayla Mahalle sakinleri ile bir araya gelen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Daha güzel günler ve yeni projelerimiz için hız kesmeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Her fırsatta esnaf ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, hemşehrileri ile buluşmaya devam ediyor. Başkan Doğan, Yeşilyayla Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar ile bir araya geldi. Mahalle sakinleri ile buluşan Doğan, yapılan ve yapılacak olan projeler ile hizmetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Yeşilyaylalılar, Başkan Doğan'a gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı teşekkür ettiler. Amaçlarının her zaman vatandaşa ve ilçeye en iyi şekilde hizmet etmek olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Yeşilyayla Mahallesi sakinlerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. Doğan, "İlçemizde yaşayan hemşehrilerimizin her zaman fikirleri ve görüşleri bizim için çok kıymetli. Tüm mahallelerimize en iyi hizmeti götürmek için gayret gösteriyoruz. Güler yüzlü karşılamanızdan ve misafirperverliğinizden dolayı Yeşilyayla Mahallesi sakinlerine teşekkür ediyorum. Daha güzel günler ve yeni projelerimiz için hız kesmeden çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ