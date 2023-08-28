Meral Akşener, Selçuk Coşkun'un cenaze törenine katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi ANKET AŞ'nin eski Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Coşkun'un ağabeyi Dağıstan Coşkun'un cenaze törenine katıldı. Törene İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural ve İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da katıldı.

İyi Parti lideri Akşener, cenaze törenine katıldı

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi ANKET A.Ş'nin eski Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Coşkun'un hayatını kaybeden ağabeyi Dağıstan Coşkun'un cenaze törenine katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hayatını kaybeden Dağıstan Coşkun için Bala ilçesi Yaylalıözü Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Akşener, cenaze namazından önce Coşkun'un acılı ailesini ziyaret ederek, taziyelerini iletti. Coşkun'un cenaze namazı, öğle namazını müteakip köy camisinde kılındı. Namazın ardından Coşkun'un naaşı, köy mezarlığına defnedildi.

Taziye ziyaretinde Meral Akşener'e İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, eski Ulaştırma Bakanı ve İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural da eşlik etti.