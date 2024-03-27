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Meral Akşener: Milletimizin içinde olmanın önemi

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Milletimizin içinde olmanın bir siyasetçi için ne kadar öğretici, ne kadar önemli olduğunu sizin evladınız, sizin büyüğünüz, sizin babanız, rahmetli Demirel'in sisteminden öğrendim." dedi.

Akşener, partisinin Isparta İl Başkanlığınca IYAŞ Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, İYİ Partinin kuruluş nedeninin gençlerin sesini duymak ve yaşlıların ne düşündüğünü anlamak olduğunu söyledi.

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in tedrisinden geçtiğini belirten Akşener, sokak sokak gezerek seçmene dokunduğunu anlattı.

Diğer siyasi parti genel başkanları gibi sadece miting yapmadığını, ilçe ilçe gezerek esnafla bir arada olduğunu ifade eden Akşener, "Orada bana kızan insanlar da oluyor, beni seven insanlar da oluyor. Milletimizin içinde olmanın bir siyasetçi için ne kadar öğretici, ne kadar önemli olduğunu sizin evladınız, sizin büyüğünüz, sizin babanız, rahmetli Demirel'in sisteminden öğrendim." diye konuştu.

Akşener, partisinin belediye başkan adayı Ahmet Tural için destek istedi.

Tüm öğretmenlerin de oyuna talip olduğunu dile getiren Akşener, şunları kaydetti:

"Tutun elimi, verin gücü, o 100 bin öğretmeni nasıl tayin ettirdiğimi göreceksiniz. Mülakata hayır, yediden yetmişe mülakat konusunu gene 2023'te bırakacağız dendi hepimiz söyledik, mülakata devam. Mülakat öyle bir iğrenç durum ki torpilin dibi, imtihanların, yapılan sınavların içine tüküren bir sistem. Bakın o esnaf dükkanlarında tekrar söylüyorum, 87 puan, 93 puanla tayin edilememiş, mülakatta elenmiş çocuklar gördüm. Onların annelerini babalarını gördüm. Buna karşılık 67 puandan başlayarak 73 puana kadar olan, sistemde ayısı olan, dayısı olanın tayin edildiğini gördüm. Şurada bulunan bu gençlerin umudunu yere yıkmaya kimsenin hakkı yok. Bu mülakat meselesini söz veriyorum çözdüreceğim."

Kaynak: AA / Politika

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