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Meral Akşener'den "Cumhurbaşkanı adayı ol" diyen İYİ Partililere tek cümlelik yanıt: Sonra konuşacağız

Politika Haberleri

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarak 6'lı Masa'yı terk etmesi gündem yarattı. Akşener'in çağrı yaptığı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş aday olmayacaklarını belirtirken, İYİ Partili isimlerin Akşener'e aday olması yönünde talepte bulunduğu öğrenildi. Akşener ise bu çağrıya "Bunu sonra konuşuruz" karşılığını verdi.

CHP, DEVA, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu 6'lı Masa'nın; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesi İYİ Parti'nin masayı terk etmesine neden oldu.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduklarını açıklayan İYİ Parti lideri Akşener, canlı yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a aday olması için çağrı yaptı. Ancak iki belediye başkanı da Kılıçdaroğlu'nun yanında olduklarını belirtti.

Bu noktada gözler Akşener'in sıradaki adımına çevrildi. Kurmayları ile görüşen Akşener'in başka bir aday mı belirleyeceği yoksa kendisinin mi aday olacağı henüz bilinmiyor. Cumhuriyet'te yer alan habere göre İYİ Partililer, Akşener'e "Aday olun" çağrısında bulundu. Akşener'in ise bu talebe, "Onları sonra konuşuruz" diyerek yanıt verdiği öne sürüldü. Öte yandan Meral Akşener'in adayın açıklanacağı 6 Mart'taki 6'lı Masa toplantısına katılmayacağı belirtildi.

Öte yandan Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen'in İYİ Parti ve Meral Akşener'den teklif gelmesi halinde cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyledi. "Yüce millet istiyorsa, karşılıksız bırakmayız." diyen Ersan Şen, Akşener'in reklam arasında kendisini aradığını belirterek, "Akşener, 'Bunda ciddi misiniz' dedi, 'Ciddiyim' dedim, görüşmek istedi. Muhtemelen bu hafta içinde bir görüşme gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Meral Akşener 6'lı Masa İYİ Parti Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Mehmet YILMAZ:

Siz bu halkı kandırdınız. Bizim umutlarımızı söndürdünüz. 1 Yıldır herşey yolundaydı da seçime 3 ay kala mı anlaşamadınız. Bunu unutmayacağız Meral hanım. Yavuz AĞIRALİOĞLU için destekliyordum bu partiyi ama artık bitti.

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