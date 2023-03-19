Meral Akşener'den çok konuşulacak Muharrem İnce çıkışı: Millet İttifakı'nda görmeyi çok isterim

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı bir canlı yayında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Akşener, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'yi Millet İttifakı'nın içerisinde görmeyi çok istediğini ancak 6'lı Masa'daki diğer başkanların adına bir şey söyleme imkanı olmadığını belirtti.

İyi Parti lideri, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adayı olmaya hakkı olduğunu belirtirken kendisini millet ittifakı içerisinde görmek istediğini söyledi.

AKŞENER: İTTİFAKIN İÇİNDE YER ALMASINI İSTERİM

Akşener, şunları söyledi; "Sayın İnce'nin cumhurbaşkanı adayı olmaya hakkı mevcuttur. Millet ittifakı genişleyecekse eğer, bu genişlemenin içerisinde (Muharrem İnce'nin) yer almasını isterim. Tabii benim bu konuda diğer arkadaşlar adına bir şey söyleme imkanım yok, bireysel olarak elbette çok isterim.

Diğer taraftan İnce'nin bu hakkını kullanıyor olmasının böyle bir büyük bir hakarete, hainlikle suçlanmaya, AK Parti tarafından sulandığının – çok pis bir kelime tırnak içi, ben de yaşadığım için söylüyorum -yapılmasını da çok esefle karşıladığımı söylemeliyim."

KILIÇDAROĞLU SOFRANIN GENİŞLEYECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akşener cumhurbaşkanı adaylığı konusunda altılı masayla anlaşamamasından sonra yayımladığı videoda sofranın (millet ittifakının) genişleyeceğini söylemişti.