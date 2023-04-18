Memleket Partisi'nde istifa depremi: Genel başkan pastadan pay alabilmek için geleceğinizle oynuyor

14 Mayıs seçimlerinde yarışacak dört adaydan biri olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi zora sokacak bir istifa daha yaşandı. Manyas İlçe Başkanı Vural Cankır, "Değerli Memleket Partililer sizin yeriniz kesinlikle bu parti değil. Genel başkan pastadan pay alabilmek için sizlerin geleceğiyle oynuyor" sözleriyle görevinden ve partisinden ayrıldı.