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Memleket Partisi'nde istifa depremi: Genel başkan pastadan pay alabilmek için geleceğinizle oynuyor

Politika Haberleri

14 Mayıs seçimlerinde yarışacak dört adaydan biri olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi zora sokacak bir istifa daha yaşandı. Manyas İlçe Başkanı Vural Cankır, "Değerli Memleket Partililer sizin yeriniz kesinlikle bu parti değil. Genel başkan pastadan pay alabilmek için sizlerin geleceğiyle oynuyor" sözleriyle görevinden ve partisinden ayrıldı.

Seçimlere sayılı günler kala Memleket Partisi'ndeki istifa rüzgarı sürüyor. Manyas Kurucu İlçe Başkanı Vural Cankır, zehir zemberek bir açıklama ile partisinden ve görevinden ayrıldı.

1 yılı aşkın süredir Memleket Partisi İlçe Başkanlığı görevini sürdüren Cankır yaptığı açıklamada, "Gördüğüm lüzum üzerine değil çarpık çıkar üzerine kurulu ilişkilere Balıkesir özelinde şahit olduğum için istifa ediyorum" dedi.

Muharrem İnce'ye sert ifadelerle yüklenen Cankır, "Değerli Memleket Partililer sizin yeriniz kesinlikle bu parti değil. Genel başkan pastadan pay alabilmek için sizlerin geleceğiyle oynuyor" ifadesini kullandı.

Öte yandan Cankır, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini ifade etti.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Memleket Partisi Seçim 2023 Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Sana NE:

Yeni mi anlamış arkadaş.Gerçi destekleyeceği kılıçdaroğlu'da ondan az kalır değil ya memleketinde kal yada zillet ittifakını destekleme .Zillet ittifakına verilen her oy pkkya cesaret oyu oluyor maalesef

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ercan gurbhetchi:

Demek ki doğru yolda İnce:) Demokrasi için tek başına savaşıyor. Tebrikler. Paşa paşa gidip şuna oy verin diyenlere inat. Gidip paşa paşa oy verecekler İnce yi linçliyor komedi:)

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