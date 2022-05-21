Memleket Partisi merkez ilçe başkanı görevinden istifa etti - Haberler

Memleket Partisi merkez ilçe başkanı görevinden istifa etti
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Memleket Partisi Karabük Merkez İlçe Başkanı İlkay Acar, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Memleket Partisi Karabük Merkez İlçe Başkanı İlkay Acar, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Memleket Partisi Karabük Merkez İlçe Başkanı İlkay Acar, 1 yıla aşkın sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Kendisinin siyasete ilk defa girdiğini kaydeden Acar, 1 yıldır görevini üstlendiği Memleket Partisi Merkez İl Başkalığı ve partiden sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini belirtti. - KARABÜK
İhlas Haber Ajansı / Politika