Memleket Partisi merkez ilçe başkanı görevinden istifa etti - Haberler

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Memleket Partisi merkez ilçe başkanı görevinden istifa etti

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Memleket Partisi merkez ilçe başkanı görevinden istifa etti

Memleket Partisi Karabük Merkez İlçe Başkanı İlkay Acar, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Memleket Partisi Karabük Merkez İlçe Başkanı İlkay Acar, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Memleket Partisi Karabük Merkez İlçe Başkanı İlkay Acar, 1 yıla aşkın sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Kendisinin siyasete ilk defa girdiğini kaydeden Acar, 1 yıldır görevini üstlendiği Memleket Partisi Merkez İl Başkalığı ve partiden sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini belirtti. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / Politika

Karabük Merkez, Hisarcık, İstifa, Politika, Haberler

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