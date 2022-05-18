Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu ziyaret etti - Haberler

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.

İnce, beraberindeki parti yöneticileriyle Gelecek Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenlendi.

Davutoğlu, açıklamasında, ekonomi, seçim süreci, dış siyaset, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik için müracaatları başta olmak üzere pek çok alana ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Muharrem İnce'nin parti görüşlerini içeren "Tarımsal Üretim Su ve Gıda Güvenliği Raporu"nu dikkatlice inceleyeceklerini belirten Davutoğlu, parti olarak kendilerinin yaptıkları çalışmaları da paylaşacaklarını belirtti.

Davutoğlu, siyasi partiler arasındaki görüş alışverişinin derinleşmesi gerektiğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bağlamda ben de Genel Başkan'a altı siyasi partinin işbirliği konusunda perspektifimizi aktardım. Önümüzdeki dönemde Türkiye'de seçime giderken seçim güvenliğini sağlayan ve objektif bir seçim ortamını garanti edecek bir dönemin yaşanması konusunda da her partiyle iş birliği yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettim. Kendileri de bu bağlamda özgürlükçü demokrasi çizgisini benimseyen herkesle ortak bir zeminde görüşülebileceği konusunu da teyit ettiler."

"Bütün siyasi partilerle görüşerek anlatmak istiyorum"

Muharrem İnce de ekonomik tabloya ilişkin eleştirilerini dile getirerek "Dilimle karpuz, avuçla erik, bardakla süt dönemine geldik." ifadesini kullandı. Enflasyon rakamlarına değinen İnce, çiftçinin bu maliyetlerle üretemeyeceğini, tüketicinin de tüketemeyeceğini söyledi.

18 siyasi partinin genel başkanına mektup yazdığını ve hazırladıkları "Tarımsal Üretim Su ve Gıda Güvenliği Raporu" sunmak istediklerini belirten İnce, "Biz 100 madde üzerinden tarımı, suyu, eti, sütü, yumurtayı, peyniri, ahırı, merayı, serayı, bu konuda bildiklerimizi, düşündüklerimizi içeren raporumuzu Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'na sunduk. Kim randevu verirse, hiç kimseyi ayırt etmeden bütün siyasi partilerle görüşerek bunu anlatmak istiyorum." dedi.

İnce, dış politikaya ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Muharrem İnce, bir gazetecinin, "Tarım raporu tüm partilerin liderlerine anlatacağınızı bahsetmiştiniz. MHP ile telefon görüşmeniz olmuştu, bir tarih belirlendi mi?" sorusu üzerine "Sayın Bahçeli ile telefonda görüştüm, 'Böyle bir çalışmadan memnun olduğunu ve bayramdan sonra dinlemek isteyeceğini söyledi ve bir araya gelelim' dedi, ancak henüz kendisinden bir geri dönüş olmadı, telefon görüşmesi doğrudur. Randevu verdiği anda da gideceğim." diye konuştu.

Bir başka gazetecinin "Atatürk Havalimanı'nın yıkımına başlandı. Bu yıkımı nasıl okumak gerekir?" sorusu üzerine de İnce, "Şuna itirazım yok, millet bahçesi yapacaksan yap, pisti niye bozuyorsun? Takıldığımız burası. Yoksa orayı milletin kullanacağı bir yeşil alan yapacaksan yap, hiçbir itirazım yok." ifadesini kullandı.

Aynı soru için Davutoğlu da "Mesele bir Atatürk Havalimanı değil, aslında bir zihniyet meselesi bu. Bizim parti olarak da görüşümüz, orası asla ve asla rezidans ve diğer yapılara açılmamalıdır ve bunun takipçisi olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Basın açıklamasının sonunda Davutoğlu, Memleket Partisinin kuruluşunun 1. yıl dönümü dolayısıyla yaş pasta kesti. Pastanın mumunu Muharrem İnce üfledi ve Davutoğlu da katılımcılara ve basın mensuplarına pasta ikram etti.