Melania Trump, Oleshky ateşkesi sonrası Rus ve Ukraynalı yetkilileri ağırladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump, Ukrayna'nın Oleshky kentinde Rusya-Ukrayna arasında sağlanan geçici ateşkes sonrasında Beyaz Saray'da Rus ve Ukraynalı yetkilileri ağırladı. Etkinliğe Ukrayna Halkın Hizmetkarı Partisi Parlamenter Grubu Başkanı David Arakhamia ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev de katıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump, Rusya-Ukrayna arasında Ukrayna'nın Oleshky kentinde 27 Ekim-1 Kasım tarihlerinde süren ateşkesin ardından Rus ve Ukraynalı yetkilileri Beyaz Saray'da ağırladı. Etkinliğe katılanlar arasında Ukrayna Halkın Hizmetkarı Partisi Parlamenter Grubu Başkanı David Arakhamia ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev de yer aldı.

"Oleshky'de gösterdiğimiz cesareti daha fazla ortak zemin bulmak için kullanmalıyız"

Trump etkinlikte yaptığı konuşmada, Oleshky'nin "daha kapsamlı bir barışa" ilham olmasını umduğunu belirterek, "Şimdi Oleshky'de gösterdiğimiz cesareti, masum insanların acı çekmesine yönelik ortak endişe doğrultusunda daha fazla ortak zemin bulmak için kullanmalıyız" ifadelerini kullandı.

Tarafların birlikte "daha kalıcı" bir sonuç elde edebileceğine işaret eden Trump, ateşkes yürürlüğe girmeden önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Putin'e özel mektuplar yazdığını belirtti. Trump, "Oleshky'deki ateşkes Başkan Putin ve Başkan Zelenskiy olmadan mümkün olmazdı. Onların iş birliği, barışın bölge geneline yayılmasına yönelik anlamlı bir emsal oluşturdu" ifadelerini kullandı.

Trump ateşkes sürecinde oynadığı role ilişkin, "Rusya ve Ukrayna, ilişkilerimize saygı duyuyor ve Oleshky ile çevresindeki bölgelerde ateşkes sağlanması amacıyla benim tek arabulucu olarak görev yapmam ve benimle birlikte çalışılması konusunda anlaşmaya vardı" dedi.

Özel arabulucu olarak üstlendiği rolün, Rusya ve Ukrayna tarafından hazırlanıp imzalanan yazılı anlaşmalarla kayıt altına alındığını belirten Trump, "Planlamanın her aşamasında yer aldım. Mayın döşeme planlarını ve hava görüntülerini inceledim, yolları değerlendirdim ve tahliye güzergahları, hastanelere erişim, ambulans ve tıbbi kaynaklar konularını görüştüm" ifadelerini kullandı.

Dmitriev, Putin'den Trump'a özel teşekkürler iletti

Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev de etkinlikte yaptığı açıklamada, Trump'a Moskova ve Kiev arasındaki ateşkesin sağlanmasında oynadığı "seçkin insani yardım rolü" dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Dmitriev, Putin'in operasyon doğrultusunda bizzat talimatlar verdiğini kaydederken, First Lady Trump'a da özel teşekkürlerini ilettiğinin altını çizdi.

"Ateşkesin sağlanabileceğine halkın yalnızca yüzde 5'i inanıyordu"

Etkinlikte konuşan Arakhamia, Oleshky'deki ateşkesin sağlanabileceğine halkın yalnızca yüzde 5'inin inandığını, geri kalan yüzde 95'inin ise girişimin başarısız olacağını düşündüğünü belirtti. Arakhamia, ateşkesin sağlanmasının ardından bu tablonun tamamen tersine döndüğünü ifade ederek, süreçteki katkıları nedeniyle ABD First Lady'si Melania Trump'a teşekkür etti ve kendisinin "olağanüstü bir iş çıkardığını" söyledi.

Etkinlikte ayrıca, Ukrayna İnsan Hakları Komiseri Dmytro Lubinets de ateşkes sürecindeki çalışmaları ve desteği dolayısıyla Melania Trump'a ödül takdim etti.

Oleshky'de insani kriz ağırlaşmıştı

Rusya'nın devam eden Ukrayna'yı işgali sırasında Herson bölgesinde bulunan Oleshky kentinde insani kriz ağırlaşmış, kent sakinleri ciddi gıda, su ve elektrik sıkıntısıyla karşı karşıya kalmıştı. Tahliye güzergahlarının tehlikeli hale gelmesi ve şartların giderek kötüleşmesi üzerine uluslararası girişimler, Oleshky'ye insani yardım ulaştırılması ve sivillerin kentten tahliye edilmesi üzerine yoğunlaşmıştı.

27 Ekim'de yürürlüğe giren anlaşma kapsamında çatışmalara 6 gün ara verilmiş, bu süre içinde yolların mayınlardan temizlenmesine imkan sağlanmış; gıda, ilaç ve temiz su başta olmak üzere temel ihtiyaç malzemeleri kente ulaştırılmıştı. Anlaşma kapsamında ayrıca, uzun süredir kentte mahsur kalan sivillere bölgeden ayrılma fırsatı sunulmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı