ABD First Laydsi Melania: "Beni Trump ile Epstein tanıştırmadı"

Melania Trump, Jeffrey Epstein ile hiçbir bağlantısı olmadığını belirterek, cinsel istismar iddialarının kendisini hedef aldığını söyledi. Epstein ile tanıştığını kabul etse de onun kurbanı olmadığını vurguladı ve itibarını karalamaya yönelik girişimlere karşı avukatlarıyla mücadele edeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump, cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile hiçbir bağlantısı olmadığını söyleyerek, "Ben Epstein'in kurbanı değilim. Beni Donald Trump ile Epstein tanıştırmadı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump, Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenleyerek, isminin cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ile anılmasına ve hakkındaki iddialara tepki gösterdi.

Konuşmasına, "Beni rezil Jeffrey Epstein ile ilişkilendiren tüm yalanların bugün sona ermesi gerekiyor" ifadeleriyle başlayan Melania Trump, "İtibarımı karalamaya yönelik bu kötü niyetli girişimleri reddediyorum. Epstein ile hiçbir zaman arkadaşlığım olmadı" dedi.

New York ve Florida sosyal çevrelerin örtüşmesi nedeniyle zaman zaman Epstein'in de davetliler arasında bulunduğu etkinliklerde yer aldıklarını söyleyen Melania Trump, "Epstein ya da suç ortağı Ghislaine Maxwell ile hiçbir ilişkim olmadı. E-posta ile Maxwell'e verdiğim yanıt ise sıradan bir yazışmadan ötesi olarak nitelendirilemez" dedi.

"Ben Epstein'in kurbanı değilim"

Melania Trump, "Ben Epstein'in kurbanı değilim. Beni Donald Trump ile Epstein tanıştırmadı. Eşimle 1998 yılında New York'taki bir partide tesadüfen tanıştım. İlk karşılaşmamız, 'Melania' adlı kitabımda ayrıntılı bir şekilde belgelenmiştir. Epstein ile ilk kez 2000 senesinde, Donald ile birlikte katıldığımız bir etkinlikte karşılaştım. Donald ile birlikte katıldığımız bir etkinlikte. O dönemde Epstein ile hiç tanışmamıştım ve suç faaliyetleri hakkında hiçbir bilgim yoktu" dedi.

"Epstein'in uçağında hiç bulunmadım ve özel adasını hiç ziyaret etmedim"

Sosyal medyada Epstein ve kendisi ile ilgili birçok sahte görüntü ve açıklama yer aldığını söyleyen Melania Trump, "Adım, Epstein meselesine ilişkin hiçbir mahkeme belgesinde, ifade tutanağında, mağdur beyanında ve FBI görüşmelerinde yer almamıştır. Epstein mağdurlarına yönelik istismarlardan hiçbir zaman haberdar olmadım. Hiçbir kapasitede dahil olmadım. Katılımcı değilim. Epstein'in uçağında hiç bulunmadım ve özel adasını hiç ziyaret etmedim" şeklinde konuştu.

Aleyhindeki karalama kampanyasının sona erdirilmesini talep eden Melania Trump, avukatlarıyla itibarını korumaya devam edeceklerini söyledi. Epstein'in yaptıklarında yalnız olmadığını ifade eden Melania Trump, suça karışanların açığa çıkarılması için Epstein tarafından mağdur edilen kadınların istemeleri halinde Kongre önünde yeminli ifade verebilmelerinin sağlanması çağrısında bulunarak, "Şimdi, Kongre'nin harekete geçme zamanıdır" dedi.

Epstein'e ilişkin 3 milyondan fazla belge yayınlanmıştı

Cinsel istismar skandalı öncesinde Amerika ve Avrupa'da siyasetçiler, finansçılar, bilim insanları ve yüksek profilli sosyal çevreler arasında bir tür buluşturucu rolü oynayan ABD'li iş insanı Jeffrey Epstein, fuhuş amaçlı insan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandıktan sonra 2019'da hapishane hücresinde intihar ederek yaşamına son vermişti.

Epstein ile arkadaşlık ilişkisi olan Trump, Epstein ile yollarını fuhuş ve istismar amaçlı insan kaçakçılığı suçlamalarıyla karşılaşmadan çok daha önce ayırdığını söylemişti.

ABD kamuoyunun Epstein belgelerinin yayınlanması konusundaki baskılarının ardından kasım ayında hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Parti'nin desteğiyle belgelerin yayınlanmasına ilişkin bir yasa kabul edilmiş ve Epstein'in Batı dünyasında birçok tanınmış isimle kurduğu karanlık ilişkileri ortaya çıkaran 3 milyondan fazla belge yayınlanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
