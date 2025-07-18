Mehmet Uçum: Erdoğan'ın aday olması için anayasayı değiştirmeye ihtiyaç yok

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığına ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Uçum, kamuoyunda sıkça tartışılan "yeniden adaylık için anayasa değişikliği gerekir" yönündeki söylemlere karşı çıkarak, mevcut anayasa kapsamında böyle bir imkânın zaten bulunduğunu ifade etti.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ADAY OLMASI İÇİN..."

Uçum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "'Yeni anayasa ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a önümüzdeki genel seçimlerde adaylık yolu açılmak isteniyor' yalanından vazgeçilinceye kadar hatırlatmaya devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olması için yeni anayasaya veya mevcut anayasayı değiştirmeye ihtiyaç yoktur."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum

ERKEN SEÇİM İÇİN İKİ TARİHİ İŞARET ETTİ

Açıklamasında, istisnai bir durum olan TBMM'nin seçimleri yenileme kararı üzerinde duran Uçum, bu senaryonun mevcut anayasa çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeniden adaylık imkanı sunduğunu belirterek "İstisnai adaylık dediğimiz bu imkan, TBMM'nin 7 Mayıs 2028'de yapılması gereken genel seçimlerden belli bir süre önce alabileceği seçimlerin yenilenmesi kararıyla devreye girer. Örneğin 2027 yılının son çeyreğinde veya 2028'in başında TBMM en az 360 milletvekilinin oyuyla seçimlerin yenilenmesi kararı alırsa ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da tercih ederse, son kez aday olur" ifadelerine yer verdi.

İşte Uçum'un o paylaşımı;