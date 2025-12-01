Haberler

Görmez'in unutamadığı cuma namazı anısı: Erdoğan'a neden tek geldiğini sordum, bana dedi ki...

Görmez'in unutamadığı cuma namazı anısı: Erdoğan'a neden tek geldiğini sordum, bana dedi ki...
Güncelleme:
Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Dolmabahçe'deki İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşadığı anıyı paylaştı.

  • Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dolmabahçe'deki İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı öncesinde cuma namazı için camiye yalnız geldiğini anlattı.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Görmez'e diğer İslam ülkesi liderlerinin seferi olduğunu söyledi.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Görmez'e hutbeyi Arapça okumasını teklif etti.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) kuruluş amacına değinerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir anısını paylaştı.

"İSTERSEN HUTBEYİ ARAPÇA OKU"

Görmez, Dolmabahçe'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı ile arasında geçen konuşmayı şöyle anlattı: "Dolmabahçe'de İslam İşbirliği Teşkilatı Toplantısı yapılacaktı. Cumhurbaşkanımız, İslam ülkelerinin liderleriyle birlikte cuma namazı için Dolmabahçe Camii'ne geleceklerini söyledi. 'İstersen hutbeyi Arapça oku' dedi, çok heyecanlandım."

"SENİNKİLER SEFERİYMİŞ"

Görmez, beklenenin aksine cuma günü camiye yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geldiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımız tek geldi. 'Ne oldu efendim?' diye sordum. 'Seninkiler seferiymiş' dedi."

Kaynak: Haberler.com / Politika
Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMÜCAHİD:

cuma namazı şartlarından biri mukim olmak, ve evet hutbe arapça okunmak zorunda

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Niye??? Arapça İslamiyet'in resmi dili mi? İnsanlar bildikleri anladıkları dilde ibadet edemez mi?

yanıt17
yanıt10
Haber YorumlarıUğur Mir Sezgin:

Sebep ? kaç kişi arapça biliyor? Türkçe okunsada herkes doğruyu öğrense, Neden Ku-aranı Kerimi Türkçe meali okunsa ne yazdığını hepimiz bilsek nasıl olur,

yanıt6
yanıt3
Haber YorumlarıKumsal Oya:

Uygun bir rehberiniz olmadığında körü körüne hisse senetlerine yatırım yapmayın. Kendi başıma ticaret yapmaya çalışırken çok para kaybettim ama Analist NelsonFY devreye girdiğinden beri büyük karlar elde ediyorum. Onun platformu ve stratejisiyle çalışarak 472 bin dolardan fazla para kazandım. Kendisine her zaman Whatsapp'ta ulaşılabilir: ( 0852-9446-4893 ). rehberlik vermek.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTuana Nehir:

sanki Arapça biliyor.anıymış…

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
