Görmez'in unutamadığı cuma namazı anısı: Erdoğan'a neden tek geldiğini sordum, bana dedi ki...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) kuruluş amacına değinerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir anısını paylaştı.

"İSTERSEN HUTBEYİ ARAPÇA OKU"

Görmez, Dolmabahçe'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı ile arasında geçen konuşmayı şöyle anlattı: "Dolmabahçe'de İslam İşbirliği Teşkilatı Toplantısı yapılacaktı. Cumhurbaşkanımız, İslam ülkelerinin liderleriyle birlikte cuma namazı için Dolmabahçe Camii'ne geleceklerini söyledi. 'İstersen hutbeyi Arapça oku' dedi, çok heyecanlandım."

"SENİNKİLER SEFERİYMİŞ"

Görmez, beklenenin aksine cuma günü camiye yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geldiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımız tek geldi. 'Ne oldu efendim?' diye sordum. 'Seninkiler seferiymiş' dedi."