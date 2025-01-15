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Mehmet Emin Ekmen: "Kürt meselesinin terörsüz çözümü Türkiye'ye büyük kazanımlar sağlar"

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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Av. Mehmet Emin Ekmen, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Kürt meselesinden deprem bölgesine kadar pek çok konuda önemli açıklamalar yapan Ekmen, "Terör tehdidi olmadan konuşulacak bir Kürt meselesi, Türkiye'ye inanılmaz kazanımlar sağlar" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Haberler.com'da Melis Yaşar'a gündemi değerlendirdi. Kürt meselesi, terör, deprem bölgesindeki çalışmalar ve siyasi işbirlikleri üzerine önemli açıklamalar yaptı.

"ŞUBAT AYINDA İMRALI'DAN BİR ÇAĞRI BEKLENİYOR"

Mehmet Emin Ekmen, İmralı'dan şubat ayında bir çağrı gelmesinin beklendiğini belirtti. Bu çağrının içeriği ve etkisiyle ilgili yorum yapmaktan kaçınan Ekmen, Türkiye'nin siyasi gündeminin her geçen gün daha da yoğunlaştığını vurguladı.

"SİLAH TEHDİDİ OLMADAN KÜRT MESELESİ TÜRKİYE'YE KAZANIM SAĞLAR"

Kürt meselesinin çözümüne dair görüşlerini paylaşan Ekmen, "Bu mesele, terör ve silah tehdidi olmadan konuşulduğunda Türkiye'ye inanılmaz kazanımlar sağlayacaktır. Terör, artık çözüm üretemeyen bir yöntem olarak ömrünü doldurmuştur" dedi.

"ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ BAŞARISIZ OLURSA TABLO KÖTÜLEŞİR"

Çatışma çözümü süreçlerinin risklerine dikkat çeken Ekmen, "Eğer bu süreçlerde sonuç alınamazsa, ortaya çıkan tablo daha şiddetli olur. Bu nedenle çözüm yollarını doğru belirlemek ve terörden uzak bir strateji izlemek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"DEPREM BÖLGESİNDE TÜM İŞLER HALA İHALEYLE YÜRÜTÜLÜYOR"

Ekmen, deprem bölgesindeki çalışmalar hakkında eleştirilerde bulunarak, "Deprem bölgesinde hâlâ tüm işler ihaleyle yürütülüyor. Oysa bu süreçlerde daha hızlı ve etkin yöntemler devreye sokulmalı" dedi. Bu yaklaşımın afet sonrası toparlanmayı yavaşlattığını belirtti.

Mehmet Emin Ekmen:
Haberler.com / Şevval Çelik - Politika
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