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Mehmet Aslan'dan Haberler.com'a samimi açıklamalar: Babamın tek vasiyeti "Kumar oynama" oldu

Mehmet Aslan'dan Haberler.com'a samimi açıklamalar: Babamın tek vasiyeti
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Haberler.com'a konuk olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan, özel hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu. Baba Fahrettin Aslan'ın kendisine tek vasiyetinin "Her şeyi yap ama kumar oynama" olduğunu aktaran Aslan, "Babam kumarda kaybetmeseydi Türkiye'nin en büyük beş holdingini nakit parayla satın alırdı." dedi.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan, Haberler.com'da yayınlanan "Haber Bahane" programının moderatörü Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Aslan, siyaset ve özel hayatında bilinmeyenleri anlattı.

"FAYDALI BİR SİYASET YAPMAK İÇİN UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE ETTİM"

Türkiye'nin en büyük sorununun uyuşturucu olduğunu ifade eden Aslan, Türkiye'de uyuşturucuyla mücadelede üniversitelerde en çok panel yapan kişi olduğunu söyledi. MHP'de İstanbul İl Başkan Yardımcısı görevindeyken uyuşturucuya karşı yürütülen kampanyanın yüzü ve sözcüsü olarak aktif görev alan Aslan, "Milliyetçi Hareket Partisi ile siyasete başlarken diğerlerinden farklı bir şeyler yapmak istedim. Yaşımda çok genç olduğu için. Gençlik sorunun o zaman neydi? Uyuşturucuydu. Bunun üzerine kanalize olayım. Bununla ilgili çalışmalar yapayım, bununla ilgili bir program neticesinde faydalı bir siyaset güdeyim diye Gel Kardeş'in projesini çıkarttık ve uyuşturucuya farkındalık projesi gelişti." diye konuştu.

"KUMAR BABAMIN BANA TEK VASİYETİYDİ"

İkinci en büyük sorunun ise kumar olduğunu belirten Aslan, babası Fahrettin Aslan'a ilişkin samimi açıklamalar yaptı. Babasının kumar oynadığını belirten Aslan, "Dünyanın en büyük oyuncularından biridir ve adamın tek vasiyetiydi bana. Hayatta her şeyi de yap, kumar oynama. Ve bunu ne olduğunu çok iyi anlattı bana. Ben sana hayatta her şeyi yaptım, yarattım. İster çalış, ister çalışma ama bir gün kumar oynarsan benim mezarda kemiklerim sızlar. Ters dönerim dedi." ifadelerini kullandı.

"BABAM EN BÜYÜK BEŞ HOLDİNGİ NAKİT SATIN ALIRDI"

Babasının kumarda çok para kaybettiğini ifade eden Aslan, "Kaybetmeseydi Türkiye'nin en büyük beş holdingi nakit parayla satın alırdı." dedi.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Politika
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