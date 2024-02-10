Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Altınöz Kimdir?

MEHMET ALTINÖZ KİMDİR?

1973 Bursa doğumlu, Bursa Anadolu Lisesi ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat bölümü mezunudur. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İşletme BölümündeYönetim ve Organizasyon Yükseklisansı (MBA) yapmıştır. Altınöz AŞ. Yönetim Kurulu Başkanıdır. Saadet Partisi Genel Merkez Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği ve STK ve Halkla ilişkiler Bşk.Yrd. görevlerinde bulundu.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vakfı Mütevelli Heyeti üyesidir. İyi derecede İngilizce bilen Altınöz, evli ve iki çocuk babasıdır.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi İstanbul Belediye Başkan adayı olmuştur.