Medya İşçileri Sendikası Gazze'deki Gazetecilerin Durumunu Görüştü

Medya İşçileri Sendikası Genel Başkanı Sezai Ballı, Filistin Gazeteciler Sendikası (PJS) Başkanı Nasır Ebubekir ile İsrail'in yoğun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki gazetecilerin durumunu görüştü.

Çevrim içi görüntülü görüşmede, Ballı, Türk halkının her zaman Filistinlilerin yanında yer aldığını belirtti. Ballı, Türk halkının bu konudaki değişmez duruşunu, duygu ve düşünceden eyleme geçirmek istediklerini ifade etti.

Gazze'deki gazetecilerin durumları hakkında bilgi alan Ballı, PJS Başkanı Nasır ile savaş bölgesindeki meslektaşlarına destek imkanlarını ele aldı.

Gazze'deki basın mensuplarına ayni ve nakdi yardımların iletilmesi konusunda mutabık kalan iki sendika başkanı aralarındaki koordinasyonu sürdüreceklerini vurguladı.

PJS Başkanı Ebubekir, Filistin halkına yönelik duygu ve eylemlerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür ettiklerini dile getirdi.

Merkezi Kudüs'te bulunan PJS, "Kudüs'teki Arap Gazeteciler Birliği" adıyla 1979'da Kudüs'te kuruldu.