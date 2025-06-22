Medvedev: Trump, Barışçı Başkan Olmasına Rağmen Yeni Bir Savaş Başlattı

Medvedev: Trump, Barışçı Başkan Olmasına Rağmen Yeni Bir Savaş Başlattı
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından Trump'ı eleştirerek, bu durumun Üçüncü Dünya Savaşı riskini artırdığını ifade etti. Medvedev, Trump'ın Nobel Barış Ödülü'nü kazanamayacağını belirtti.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev ABD'nin İran'a saldırısının ardından yaptığı açıklamada, "Barışçı bir başkan olarak göreve gelen Trump, ABD için yeni bir savaş başlattı. Trump bu gidişle Nobel Barış Ödülü'nü alamayacak" dedi.

ABD'nin İran'ın Fordow, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine yönelik saldırılarına Rusya'dan da tepki geldi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev ABD'nin İran'a saldırısının ardından yaptığı açıklamada, "Barışçı bir başkan olarak göreve gelen Trump, ABD için yeni bir savaş başlattı. Trump bu gidişle Nobel Barış Ödülü'nü alamayacak" dedi.

"Tüm bu gelişmeler Üçüncü Dünya Savaşı riskini artırıyor"

Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR) lideri Leonid Slutskiy ise saldırıların "ABD açısından askeri hiçbir gerekçesi olmadığını ve uluslararası hukuk çerçevesinde meşru gösterilemeyeceğini" söyledi. Aynı zamanda Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı da olan Slutskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tırmanan gerilimin sonuçları bölgenin ötesine geçebilir. Washington, Tahran'ın yanıtının kaçınılmaz olduğunu biliyor. Tüm bu gelişmeler çatışma sarmalını yeni bir seviyeye taşıyor ve Üçüncü Dünya Savaşı riskini artırıyor" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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