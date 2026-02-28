Haberler

Medvedev: "Barış elçisi bir kez daha gerçek yüzünü gösterdi"

Güncelleme:
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, İran'a yönelik saldırıların ardından açıklama yaptı. Medvedev, ABD'yi İran'la yürütülen nükleer görüşmeleri askeri operasyonlar öncesinde "bir kamuflaj" olarak kullanmakla suçlayarak "Barış elçisi bir kez daha gerçek yüzünü gösterdi. İran'la yapılan tüm müzakereler bir kamuflaj operasyonudur. Bundan kimsenin şüphesi yoktu. Aslında kimse, herhangi bir konuda gerçekten anlaşmak istemiyordu" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
