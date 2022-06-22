Meclisteki sosyal medya düzenlemesi görüşmeleri ertelendi TBMM'de devam eden sosyal medya düzenlemesi görüşmeleri ertelendi. TBMM'de devam eden sosyal medya düzenlemesi görüşmeleri ertelendi. Meclisteki sosyal medya düzenlemesi olarak bilinen Basın Kanun Teklifi görüşmeleri ertelendi. Kanun teklifi görüşmelerinin parti gruplarının konu hakkında daha fazla müzakere yapabilmesi için ertelendiği açıklandı. (Ahmet Umur ÖztürkİHA) İhlas Haber Ajansı / Politika Politika Güncel Haberler

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