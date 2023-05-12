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Mecliste yeni milletvekilleri için kayıt hazırlığı

Mecliste yeni milletvekilleri için kayıt hazırlığı

Politika Haberleri

TBMM'de, 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimin ardından mazbatasını alarak kayıt yaptıracak 28. Dönem milletvekilleri için hazırlıklara başlandı.

TBMM'de, 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimin ardından mazbatasını alarak kayıt yaptıracak 28. Dönem milletvekilleri için hazırlıklara başlandı.

Meclis Şeref Holü'nde, 28. Dönem milletvekilleri için kayıt masaları oluşturuldu.

Mazbatasını aldıktan sonra kayıt için Meclise gelecek milletvekillerini üç giriş kapısında mihmandarlar karşılayacak. Milletvekilleri, Türk bayrakları ve TBMM flamalarıyla süslenen Şeref Holü'ne geçerek kayıt işlemlerini gerçekleştirecek.

TBMM, kayıt işlemleri için 15 Mayıs Pazartesi gününden itibaren hazır olacak. Kayıt işlemi yaptıranlara milletvekili rozeti verilecek, Genel Kurul oylaması ve yoklaması için parmak izi de alınacak.

Meclisi gezmek isteyen milletvekillerine talepleri halinde de bir rehber eşlik edecek.

Kaynak: AA / Sinan Uslu - Politika

14 Mayıs Politika Haberler

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