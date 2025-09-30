Meclis açılıyor! CHP'nin katılmayacağı oturum için DEM Parti kararını verdi

TBMM, 2,5 aylık aranın ardından 28. Dönem 4. Yasama Yılı'na başlıyor. Açılış oturumu öncesi CHP ve TİP katılmama kararı alırken, DEM Parti Genel Başkanları oturumda hazır bulunacak.

CHP AÇILIŞ OTURUMUNA KATILMAYACAK

CHP yönetimi, son dönemde belediye başkanları ve partiye yönelik operasyonlara tepki olarak özel oturuma katılmama kararı aldı. Buna göre CHP milletvekilleri, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamayacak, ayrıca Meclis'te yapacağı konuşmayı da dinlemeyecek.

DEM PARTİ: GENEL BAŞKANLARIMIZ OTURUMDA OLACAK

CHP ve TİP'in aksine DEM Parti, açılış oturumuna katılacaklarını açıkladı. Partiden yapılan duyuruda, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın 1 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'te yapılacak TBMM açılış toplantısında yer alacağı bildirildi.

KURTULMUŞ'TAN CHP'YE ELEŞTİRİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'nin kararını eleştirdi. Geçen yasama yılında CHP'nin açılışa tam kadro katıldığını hatırlatan Kurtulmuş, "Buradan CHP hiçbir şey kaybetmedi. Demokrasinin olgunluğu dediğim şey budur. Cumhurbaşkanı'nı mitinglerde eleştirebilirsiniz ama devletin başkanı sıfatıyla bu tür resmi törenlerde bulunmak gerekir. Türkiye artık bu tartışmaları geride bırakmalı" ifadelerini kullandı.