Meclis'te Süryanice Noel kutlamasına engel

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) başlayan bütçe maratonu Genel Kurul'da Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçelerinin görüşmeleriyle devam ediyor.

SÜRYANİCE NOEL KUTLAMASINA ENGEL

Görüşmelerde partisi adına söz alan DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan'ın, Süryanice Noel kutlaması yaptığı sırada mikrofonu Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ tarafından kapatıldı.

ÖNCE TEŞEKKÜR ETTİ SONRA TEPKİ GÖSTERDİ

Konuşması sonrasında mikrofonun kapatılmadığını düşünen ve Bozdağ'a teşekkür eden Aslan, DEM Parti sıralarınca uyarıldı. Daha sonra sesinin kesildiğini anlayan Aslan, Bozdağ'a tepki gösterdi.

"BENİM KONUŞTUĞUM DİL İSA MESİH'İN DİLİDİR"

Aslan, "Dün herkes Kur'an'dan ayetler okurken sistem kapanmadı. Çünkü kutsal dil diyorlar. Benim konuştuğum dil İsa Mesih'in dilidir, bu da kutsaldır." diye konuştu.