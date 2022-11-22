Meclis'te ortalık bir anda karışınca Bakan Akar, İYİ Partili Çıray'a sert çıktı: Nah oy alırsın böyle

Meclis'te Milli Savunma Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında gergin anlar yaşandı. Akar'ın Türk askerinin başına çuval geçiren ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Raymond Odierno'dan liyakat madalyası almasını gündeme getiren Çıray, "O ödülü niye aldınız?" diye sordu. Akar ise, "Sadece ben almadım" yanıtını verdi. Çıray'ın ısrarına devam etmesi üzerine sinirlenen Akar bu sefer de, "Nah alırsın böyle oy. Bozulmuşsun" dedi.

Meclis'te devam eden Milli Savunma Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında Bakan Hulusi Akar ile İYİ Partili Aytun Çıray arasında sert bir polemik yaşandı.

Sözcü gazetesinin aktardığına göre İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Türk askerinin başına çuval geçiren ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Raymond Odierno'dan liyakat madalyası almasını gündeme getirdi ve "O ödülü niye aldınız?" diye sordu.

"NAH OY ALIRSIN BÖYLE"

Akar'ın ise buna yanıtı "Bir tek ben mi aldım, almayan yok" oldu. Çıray'ın "Bu ödülü reddetseydiniz sonuçları ne olurdu? Genelkurmay Başkanı olmanızın önünü keserler miydi?" şeklindeki sorusuna da sinirlenen Akar, şöyle karşılık verdi:

"Karşına kamerayı koy, şov yapmak için. Biraz sonra bunları yayınlayacaksın, oy alacaksın. Nah alırsın böyle oy. Bozulmuşsun."

İkili arasında yaşananlar tutanaklara da yansıdı:

- Aytun Çıray: Eski defterleri açmak olacak ama madem buradasınız, Süleymaniye'de Türk askerinin başına çuval geçirilme emrini veren ABD'li komutan Odierno'nun elinde liyakat nişanı aldınız. Sizin bu ödülü aldığınız saatlerde PKK'lılar İdil'de silahlarıyla resmi geçit yapıyordu. TSK'nın kurumsal onurunu yerle bir eden adam aracılığıyla verilen bu ödülü niye kabul ettiniz? Bu ödülü reddetseniz, sonuçları ne olurdu? Genelkurmay Başkanı olmanızınız önünü keserler miydi?

- Hulusi Akar: Bir tek ben mi aldım o ödülü? Bilmeden konuşmayın.

- Aytun Çıray: Acziyetin ifadesi, kendi kişiliğinizi ortaya koyuyorsunuz. Her kim almışsa ayıp etmiştir.

- Hulusi Akar: Karşına televizyonu alıp propaganda yapıyorsun. Boş konuşuyorsun.

- Aytun Çıray: Bağırarak haklı olamazsın. Sadece acziyetinizi ortaya koyuyorsunuz.

- Hulusi Akar: Aynı şeyi ciklet gibi çiğniyorsun. Aç bak listeye, almayan yok (masaya vurarak).

- Aytun Çıray: Bu ödülü kimin elinden aldığınız önemli.

"KARŞINA KAMERAYI KOY ŞOV YAPMAK İÇİN"

- Hulusi Akar: Karşına kamerayı koy, şov yapmak için. Biraz sonra bunları yayınlayacaksın, oy alacaksın. Nah alırsın böyle oy.

- Aytun Çıray: Siz bu memlekette Genelkurmay Başkanlığı yaptığınız he. Ne ayıp! İlk defa küfreden bir Genelkurmay Başkanı ile karşılaşıyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nde Müsteşarlık yapmış, devletin ne demek olduğunu bilen biriyim. Akıl vermeyin.

- Hulusi Akar: Bozulmuşsun.

- Aytun Çıray: Sizsiniz bozuk.

- Hulusi Akar: Sen bozuksun. Yazıklar olsun.