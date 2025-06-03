Meclis'te hareketli dakikalar! DEM Partili Sırrı Sakık, Devlet Bahçeli ile tokalaştı

Meclis'te hareketli dakikalar! DEM Partili Sırrı Sakık, Devlet Bahçeli ile tokalaştı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanlığı seçimlerinde oy kullanmak için TBMM'ye gitti. Oyunu kullanmasının ardından MHP Grubu sıralarına oturan Bahçeli, Numan Kurtulmuş ve DEM Partili Sırrı Sakık ile tokalaştı.

TBMM Başkanlığı seçimi için TBMM'ye gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Numan Kurtulmuş ve DEM Partili Sırrı Sakık ile tokalaştı.

TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanlığı seçimlerinin heyecanı yaşanıyor. AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar, Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman'ın yarıştığı seçimlerde milletvekilleri oy kullanmak için TBMM Genel Kurulu'na gitti.

BAHÇELİ OYUNU KULLANDI

Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle uzun süre TBMM'den uzak kalan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de oyunu kullanmak için Meclis'e geldi.

SIRRI SAKIK İLE TOKALAŞTI

TBMM'nin mevcut Başkanı Numan Kurtulmuş ve DEM Partili Sırrı Sakık, oyunu kullanmasının ardından MHP Grubu sıralarına oturan Bahçeli'nin yanına giderek tokalaştı. O anlar kameralarca kaydedildi.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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