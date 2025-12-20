2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, Genel Kurul'da
Meclis Başkanvekili Celal Adan, teklifin 7. maddesinin kabul edildiğini açıkladı. Tüm teklifin oylaması ise 21 Aralık Pazar günü yapılacak.
7'NCİ MADDE KABUL EDİLDİ
Teklifin son maddesi olan 7'nci madde, kabul edildi. Meclis Başkanvekili Celal Adan, teklifin tümünün 21 Aralık Pazar günü yapılacak oturumun sonunda oylanacağını belirtti ve Genel Kurul'u, yarın saat 12.00'da toplanmak üzere kapattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika