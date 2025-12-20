2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, Genel Kurul'da

7'NCİ MADDE KABUL EDİLDİ

Teklifin son maddesi olan 7'nci madde, kabul edildi. Meclis Başkanvekili Celal Adan, teklifin tümünün 21 Aralık Pazar günü yapılacak oturumun sonunda oylanacağını belirtti ve Genel Kurul'u, yarın saat 12.00'da toplanmak üzere kapattı.