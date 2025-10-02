Meclis resepsiyonundaki fotoğrafa Özgür Özel'den ilk yorum

TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla verilen resepsiyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefet liderleriyle bir araya geldiği anlar damga vurdu.

Erdoğan, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi adına Mesut Doğan Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, eski TBMM başkanları Bülent Arınç ve İsmail Kahraman ile bazı milletvekilleriyle Mermer Salon'da özel bir görüşme gerçekleştirdi.

DAVUTOĞLU VE BABACAN'LA SAMİMİ SOHBETİ DİKKAT ÇEKTİ

Buluşmada dikkat çeken detaylardan biri Erdoğan'ın sağına DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'ın, soluna ise Davutoğlu ve Babacan'ın oturması oldu. Özellikle Erdoğan ile Davutoğlu'nun samimi bir şekilde sohbet etmesi kulisleri hareketlendirdi.

KULİSLERİ HAREKETLENDİREN GÖRÜNTÜLERE ÖZEL'DEN İLK YORUM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise partisinin resepsiyona katılmama kararını Silivri'den yaptığı açıklamayla savundu. Özel, "Ülkenin ana muhalefet partisi orada yoksa herkes bir düşünmeli. Biz protesto ediyoruz diye herkes edecek diye bir beklentimiz olmadı. Hiçbir partiyle istişare etmedik. Baskı ve saldırı altında olan biziz. Diğer liderler davete icabet etmişlerdir, buna da bir şey söyleyemem. Ancak biz içinde bulunduğumuz konjonktür gereği orada yer almadık" dedi.

"PARTİLERİN TAVIRLARI KENDİ KARARLARIDIR"

Özel ayrıcadiğer partilerin tavırları için ise, "Hiçbir lidere haksızlık etmem, edilmesini de istemem. DEM Parti de yıllarca ağır zulümler gördü, halen görüyor. Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hâlâ hükümetin iradesiyle içeride. Partilerin tavırları kendilerinin vereceği kararlardır" ifadelerini kullandı.

İNCE: İSYANIMI ANLADIĞINIZI DÜŞÜNÜYORUM

Resepsiyonda dikkat çeken bir başka tepki ise Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den geldi. Davutoğlu'nun Erdoğan'ın yanında yer aldığı anları paylaşan İnce, "Bu fotoğrafa baktığınızda seçim sürecindeki itirazlarımı, isyanımı, verdiğiniz oyların kimlere gittiğini anladığınızı düşünüyorum" sözleriyle tepki gösterdi.