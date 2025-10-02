Meclis açılışına damga vuran fotoğrafa Erdoğan'dan ilk yorum

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis'te resepsiyon verdi. Resepsiyona ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parti liderleriyle bir araya geldiği anlar damga vurdu.

ERDOĞAN MUHALEFET LİDERLERİYLE BULUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekilleri Pervin Buldan ve Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yerine Mesut Doğan Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, eski TBMM başkanları Bülent Arınç ve İsmail Kahraman ile bazı milletvekilleriyle Mermer Salon'da özel bir görüşme yaptı.

DAVUTOĞLU VE ERDOĞAN YILLAR SONRA YAN YANA

Buluşmada dikkat çeken detay ise Erdoğan'ın sağına DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'ın, soluna ise Davutoğlu ve Babacan'ın oturması oldu. Özellikle Erdoğan ile Davutoğlu'nun uzun süre samimi bir şekilde sohbet etmesi, siyasette kulisleri hareketlendirdi.

ERDOĞAN: MECLİS'TEKİ ATMOSFER UMUT VERİCİ

AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, buluşmaya dair şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ve değerli kardeşlerim, dün biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 4. Yasama Yılı başladı. Biz de her sene olduğu gibi bu yıl da yeni yasama yılı açış konuşmasını gerçekleştirerek Cumhurbaşkanlığı makamı için iftihar verici bir teamülü yerine getirdik. Meclis'teki atmosfer umutlarımızın daha da artmasına vesile olmuştur. Buradan, demokrasi kültürünün ne manaya geldiğini bir kez daha ortaya koyan tüm milletvekillerine ve sayın genel başkanlara teşekkür ediyorum. Dünkü tabloyu çok kıymetli bulduğumuzu özellikle ifade ediyorum."

CHP'YE TEPKİ

Konuşmasında muhalefete de yüklenen Erdoğan, CHP'nin açılış oturumuna katılmamasını eleştirdi:

"Tabii, Ana Muhalefet Partisi'nin daha ilk gününde uyduruk bir bahane üreterek Meclis'i kırıp kaçması, aslında bunların zihniyetlerinin de görülmesini sağlamıştır. Yaklaşık 28 milyon vatandaşımızın oyunu alan bir Cumhurbaşkanı olarak, bunların Meclis açılışından firar etmek için öne sürdükleri saçmalıkların elbette bizim nazarımızda hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur."