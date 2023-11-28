Dilan ve Engin Polat ile başlayan MASAK'ın fenomenleri mercek altına aldığı operasyon büyüyecek gibi. Gazeteci Murat Ağırel'in aktardığına göre savcılık, Tayyar Öz ve Özlem Öz çifti hakkında da soruşturma başlattı.

MASAK, Dilan ve Engin Polat'ın ardından Tayyar ve Özlem Öz çifti hakkında da soruşturma başlattı

Dilan ve Engin Polat ile başlayan MASAK'ın fenomenleri mercek altına aldığı operasyon büyüyecek gibi. Gazeteci Murat Ağırel'in aktardığına göre savcılık, Tayyar Öz ve Özlem Öz çifti hakkında da soruşturma başlattı.

Tayyar Öz ve Özlem Öz çifti için soruşturma iddiası

Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması ve sonrasında yaşanan tutuklama sonrası dikkat çekilen fenomenlerden biri de Tayyar ve Özlem Öz çiftiydi. Lüks yaşamları ile öne çıkan sosyal medya fenomeni çift, kısa süre önce tüm paylaşımlarını da sildi.

Şu an için resmi bir bilgi olmasa da MASAK tarafından çift hakkında inceleme başlattığı bilinenler arasında. Murat Ağırel'e göre bu inceleme soruşturma aşamasına geçti. Buna göre şu anda dosyaya erişim engeli de gelmiş durumda.

Dilan Polat ve Engin Polat çifti ile başlayan MASAK fenomen soruşturması büyüyerek devam ediyor. İddialara göre şu an MASAK 600 fenomen hakkında inceleme başlattı. Bu fenomenlerden en dikkat çekeni ise Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftiydi.

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Özellikle abartılı lüks yaşamlarını paylaşan fenomenlerin kara para akladığı, vergi kaçırdığı gibi ciddi iddialar var. MASAK, daha önce sosyal medyada gündem haline gelen Dilan Polat Engin Polat çiftine soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturma sonunda mahkeme Dilan ve Engin Polat hakkında tutuklama kararı verdi.

Son dakika bilgisi olarak verelim… Tayyar Öz ve Özlem Öz çifti hakkında bir inceleme başlamıştı, inceleme soruşturmaya dönüştü ve Savcılık haklarında soruşturma başlattı. Dosyaya erişim engeli konuldu. Bugünkü yazımda gelişmeler olacağını anlatmıştım. İsmi kamuoyu tarafından… https://t.co/EV1Cm4DNO4 — Murat AĞIREL (@muratagirel) November 28, 2023

Şu an için Polat çiftinin yargılama süreci devam ediyor. Ancak iddialara göre çift verdikleri bilgilerle yeni soruşturmaların da önünü açtı. Henüz Tayyar Öz ve Özlem Öz çifti soruşturması hakkında resmi bir açıklama yok. Buna karşın Murat Ağırel, kaynaklarına dayanarak bu soruşturmanın başladığını açıkladı.

Sosyal medya fenomenleri hakkında MASAK incelemeleri dışında müstehcen paylaşımlarda dikkat çekmeye başladı. Özellikle kullanıcıların bu müstehcen görüntüler için para ödemeleri gibi durumlarda inceleme altında.