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Marmaris Emniyet Müdürü Aycan Çakır Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret etti

Politika Haberleri

Marmaris'in ilk kadın emniyet müdürü Aycan Çakır Öztürk, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinde görev alan personel de bulundu.

Marmaris Emniyet Müdürü olarak atanan Aycan Çakır Öztürk, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı makamında ziyaret etti.

Marmaris'in ilk kadın emniyet müdürü Aycan Çakır Öztürk Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a nezaket ziyaretinde bulundu. Öztürk'e ziyaretinde Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinde görev alan personel de eşlik etti. Ziyaretten dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Belediye Başkanı Oktay, nazik ziyareti için Öztürk'e teşekkür ederek "Marmaris'in huzuru ve güvenliği için çalışan tüm emniyet mensuplarımıza Sayın Öztürk nezdinde kolaylıklar diliyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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