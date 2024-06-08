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Mansur Yavaş Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi! AK Parti ve MHP'den de oy aldı

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin 424 delegesinin olduğu Tarihi Kentler Birliği seçiminde 495 oy alarak başkan seçildi. Ortaya çıkan sonuca göre Yavaş'ın AK Parti ve MHP'den de oy aldığı görüldü. Bazı AK Partili delegeler de Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na oy vermiş, gelişme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Oy verenleri bulun" talimatı verdiği öne sürülmüştü.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği'nin genel kurulunda yapılan oylamayla başkanlığa seçildi. Oylamada ortaya çıkan sonuç ise siyasette yeni bir tartışmayı başlatacak gibi görünüyor.

AK PARTİ VE MHP'DEN YAVAŞ'A OY

Pendik'te bir otelde yapılan genel kurulda ABB Başkanı Yavaş ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk yarıştı. Oylama sonucunda 716 geçerli oydan 495'ini alan Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçilirken Öntürk ise 221 oy alabildi.

CHP'nin 424 delegesinin olduğu seçimde Yavaş'ın 495 oy alması ve AK Parti ile MHP'nin adayı Mehmet Öntürk'ün ise 426 delegeye karşın 221 oyda kalması, AK Partili ve MHP'li delegeler arasında Yavaş'a oy verenlerin olduğunu ortaya çıkardı.

AK PARTİLİLER İMAMOĞLU'NA DA OY VERMİŞTİ

5 Haziran'da yapılan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) seçimlerinde de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti adayı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç yarışmış, Genç 250 oy alırken İmamoğlu ise 515 oyla seçimleri kazanmıştı. CHP'nin 448 delegesinin bulunduğu seçimlerde İmamoğlu'nun 515 oy alması, "AK Partililer İmamoğlu'na oy verdi." yorumuna neden olmuştu.

Kulislerde dolaşan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, TBB seçimlerinde çıkan sonuçlar nedeniyle İmamoğlu'na oy veren AK Partililerin ortaya çıkarılması için talimat verdiği öne sürülmüştü.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş AK Parti MHP Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (9)

Baba Yabgu:

Uzunu kimse takmıyor galiba

96
20
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M Ali Çelik:

Özgür oy ilkesi gereği herkes dilediği kimseye oy verebilir!

98
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Zübükzade:

Çöküş dönemi ampul patladı

77
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Se. Ba.:

Bazen güzel şeyler de olabiliyor

46
7
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Engin Farş:

Akparti de MHP de erdoğansız siyasete adapte olmaya çalışıyor. Erdoğan aday olamayacak ve şu durumda yerine geçebilecek etkili bir isim yok zaten etkili isimleri de ortadan kaldırdılar. Kartlar yeniden dağıtılıyor ve herkes saf tutmaya çalışıyor.

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OSMAN HEZER:

Sen asıl seçimi bekle..

16
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Hasan Paşa:

Ankara yı sel almış siz başkan parlatın

5
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Çağatay Çetin:

Reisin ampülü patladı.)) patlak ampül

9
2
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Serkan GÜNGÖREN:

KİMSE S2NE TAKMIYOR ARTIK BUNU

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