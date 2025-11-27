Haberler

Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek ve Osman Gökçek'e Suç Duyurusu

Güncelleme:
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski belediye başkanı Melih Gökçek ve AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni veren müfettişlerle ve Teftiş Kurulu'yla görüştükleri; bu görüşmelerde Yavaş aleyhine kulis yaptıkları ileri sürülmüştü. Alınan bilgilere göre bu iddiaların kamuoyuna yansımasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Melih Gökçek ve Osman Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu.

Alınan bilgilere göre; ANKAPARK sürecinde Büyükşehir Belediyesi hakkında "korumada gerekli özen gösterilmedi" iddiasıyla İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirildi. Yapılan kapsamlı incelemenin ardından hazırlanan Nisan ayı raporunda, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin herhangi bir kusuru bulunmamaktadır" tespitinde bulunuldu.

Ancak buna rağmen Bakanlık geçtiğimiz haftalarda bu raporu yeterli bulmayarak, dosyayı müfettişlere geri göndermiş ve yeniden inceleme talimatı vermişti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski yönetimle ilgili ANKAPARK dosyasında yıllardır yaptığı başvurulara rağmen, sorumlular hakkında karar verilmemesine karşın; belediyeye yönelik inceleme sürecinde son yaşananların dikkat çekici olduğunu belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi kaynakları ise şu değerlendirmeyi yapıyor:

"Son karar, şimdiye kadar verilmemiş türden bir karar. 2019 öncesi ve sonrası hiçbir örneği yok. Ankapark dahil pek çok dosyada müfettiş raporları ortadayken, bu kez tam tersi bir karar çıkması, Teftiş Kurulu üzerinde baskı ihtimalini güçlendiriyor."

Kaynak: ANKA / Ekim Devrim Manduz - Politika
