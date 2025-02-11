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Mansur Yavaş'tan 3'lü zirveye ilişkin ilk açıklama: Biriz ve beraberiz

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yapılan zirveye ilişkin bir açıklama yaparak "Biriz, beraberiz" mesajı verdi. Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime girmeyeceğini açıklayan Yavaş'ın bu açıklaması "İmamoğlu'nun önünü açtı" şeklinde yorumlandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yapılan zirveye ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pazar günü Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz görüşme fotoğraf karelerine yansıdı" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'tan 3'lü zirveye ilişkin ilk açıklama: Biriz ve beraberiz

"BİRİZ, BERABERİZ" MESAJI

Mansur Yavaş, "Ülkemizin güzel günlere kavuşması, emeklilerin, asgari ücretlinin, öğrencilerin, işçilerin rahata erebilmesi, parlamenter demokrasinin yeniden tesis edilebilmesi için biriz ve beraberiz" vurgusunu yaptı.

İşte Yavaş'ın o paylaşımı;

Mansur Yavaş'tan 3'lü zirveye ilişkin ilk açıklama: Biriz ve beraberiz

ÖZEL DE YAPILAN GÖRÜŞMEYİ ANLATTI

Bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gerçekleştiren ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP lideri Özgür Özel ise "O görüşmede bir; partinin başarısı için herkesin elinden geleni yapacağı, parti kararlarına uyacağı ve milletimizin hayal kırıklığına uğratılmaması noktasında çok hassas bir sürecin yürütülmesi gerektiği konusunda tam mutabakat sağladık. İki; Türkiye'ye umut olmuş iki ismin ön seçim yarışına girerek birbirini yıpratmaması konusundaki talep ve öneriyi konuştuk ve bu konuda fikir birliğine vardık. Sayın Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime girmeyeceğini bize bildirdi ve şu cümleyi kurdu. Bunun bilinmesini istedi. 'Hepsi bizim partililerimiz, bizim üyemiz, elbette onların verecekleri karara ben de saygılıyım, hepimiz saygılıyız.' Ve üç; ön seçim süreci dahil, tüm bu süreçlerin hep birlikte ortak akılla yürütülmesi, bundan sonra daha çok bir araya gelinmesi konusunda hemfikiriz. Amacımız net, yargı sopasıyla karşımıza dikilenlere karşı, içimizi karıştırmaya çalışanlara karşı, hep birlikte dimdik duracağız" dedi.

GÖZLER 23 MART'A ÇEVRİLDİ

Özel, ön seçim tarihini de açıklayarak, "Aldığımız karar gereğince cumhurbaşkanı adayımızı 23 Mart Pazar günü yapılacak ön seçimle belirleyeceğiz, hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'tan 3'lü zirveye ilişkin ilk açıklama: Biriz ve beraberiz
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMAJESTIK:

Ankara'lılar Melih Gökçek zamanındaki hizmetleri hasretle arıyor. Mansur Yavaş seçildikten sonra Ankara için ne yaptı bir kişi çıksın şunu yaptı desin. Belediyenin tüm ihaleleri iyi partili yandaş işadamlarına verildi, parklar bahçeler bakımsız. Başkenti yönetmeyen birisi Türkiye'yi nasıl yönetecek. Cumhurbaşkanı olacam diye diretseydi imamoğlu cephesi Ankara belediyesinde dönen tüm yolsuzlukları ifşaa edecekti yanarım yanarım bunları öğrenemeyeceğimize yanarım.

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Haber YorumlarıTemel Temel:

siz öyle sanın ekibi çalışıyor. aday olacak ama CHP den değil. siz Mansur yavaşı Ülkücü diye zayıf halka görürseniz karamanın koyunu sonra çıkar oyunu hesabı. bekleyin görün.

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Haber Yorumlarımehmet zeki çifçi:

meydanı yine imamogluna bıraktın. millet senin adaylığını isterken sen katılmayacağını söylüyorsun. imamogluna günahımı vermem. oyum AKP ye olacak.

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