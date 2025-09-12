Mansur Yavaş İstifa İddialarını Yalanladı

Haberler

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li ilçe belediye başkanlarının toplu istifa kararı aldığı iddialarını sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamayla yalanladı. Yavaş, bu tür iddiaların fitne ve algı operasyonu olduğunu belirtti.

ANKARA Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, kendisinin ve Ankara'daki CHP'li ilçe belediye başkanlarının toplu istifa kararı aldığı iddialarını yalanladı.

ABB Başkanı Yavaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bir hesap tarafından yapılan 'toplu istifa' iddialarına ilişkin paylaşıma yanıt vererek, "Uydurduğunuz kulislerden, 'Mansur Yavaş'ın yakın çevresi' yalanlarından artık bıkmadınız mı? Neyi hedeflediğiniz belli. Fitne, iftira ve algı operasyonu. Bu açıklamayı son kez yapıyorum. Benim ya da basın danışmanımın ağzından çıkmadıkça hiçbir söz, hiçbir kulis haberine itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
