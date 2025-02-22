İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması

Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha
Maydonoz Döner operasyonunun detayları! MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB

MASAK, Maydonoz Döner'in taktiğini ortaya çıkardı: RBT
Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı

Başından vurup annesine göndermişti! Altından yasak aşk çıktı
TÜBİTAK Bilim Ödüllü profesörün hesabı boşaltıldı! Sizin de başınıza gelmemesi için bu detaya dikkat

TÜBİTAK Bilim Ödüllü profesörün hesabı boşaltıldı

Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapatmadı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için gireceği ön seçimde aday olmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığına kapıyı kapatmadı. Yavaş, "Talep olursa bunu değerlendireceğiz" dedi.

CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için 23 Mart'ta yapılacak ön seçim için başvuru süresi sona erdi. 116 milletvekilinin önseçim için imza verdiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu önseçime tek aday olarak girecek. Cumhurbaşkanı adayı olmak istediği bilinen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayını erken belirlemeyi doğru bulmadığını, aday belirlemede tek yöntemin önseçim olmaması gerektiğini belirterek, önseçime girmeyeceğini CHP Lideri Özgür Özel ve İmamoğlu'na da iletmişti.

100 BİN İMZA SORUSU

Bu gelişmelerin ardından Yavaş'ın nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu. "Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı için son başvuru için dün son gündü. Sizin yol haritanız nasıl olacak? Adaylıktan vazgeçtiniz diyecek miyiz yoksa 100 bin imza toplayıp adaylığınızı mı ilan edeceksiniz?" sorusuna Yavaş şu yanıtı verdi:

"GÜNÜ GELDİĞİNDE DEĞERLENDİRİLECEK"

"Bunları konuşmak için çok erken. En son birlikte yaptığımız toplantıda bütün alternatifleri masaya yatırdık. Bu alternatifler hep gündemde olacaktır. Şu anda erken seçimin tarihi yok bir şeyi yok bunları konuşmak için çok erken. Toplantıda da sayın Genel Başkanımıza da Ekrem Bey'e şunu söylemiştim: Bizim kendi başımıza aday olma ya da olmama hakkımız yok artık. Toplum günü geldiğinde ne karar verirse, talep olursa bunu değerlendireceğiz. Bunu söylerken de asla partide bölünmüşlük, fikir ayrılığı var gibi görüntülerin içinde beni asla bulamayacaksınız. Bunlar günü geldiğinde değerlendirilecek şeylerdir."

Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapatmadı
Kaynak: Haberler.com / Politika
img

En son istenen oldu! Muhtemel depremin büyüklüğü endişe verici
img

Son kabine kulisi: Erdoğan görüşüp teşekkür etti
img

İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ziyech'in kardeşinden Galatasaraylıları deli edecek hareket

Kardeşinin yaptığı Galatasaraylıları deli edecek
Zorla penaltı attı! Sonrasında olanlara kendi de inanamadı

Zorla penaltı attı! Sonrasında olanlara kendi de inanamadı
Olaylı maç Mertens'e pahalıya patladı

Olaylı maç başını yaktı
Kar yağışı da durduramadı! 5 gündür arazinin ortasında öylece yanıyor

5 gündür arazinin ortasında yanıyor, harekete geçildi
İftar menülerinin fiyatı belli oldu

İftar menülerinin fiyatı belli oldu
Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti

Son kabine kulisi: Erdoğan görüşüp teşekkür etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.