Mansur Yavaş: Bölünmeye yol açacak müdahalelerin hepsine karşıyız

Mansur Yavaş: Bölünmeye yol açacak müdahalelerin hepsine karşıyız
Güncelleme:
Mansur Yavaş: Bölünmeye yol açacak müdahalelerin hepsine karşıyız
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin olarak, "Şu aşamada bizim üzerinde durduğumuz şey partinin birliği ve bütünlüğüdür. Yargı eliyle olsun, başka saiklerle olsun partinin bölünmesine yol açacak müdahalelerin hepsine karşıyız. Bugün olağanüstü bir kurultay yapılıyor. Güzel bir cevap olacak burada" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılan CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı'nda değerlendirmelerde bulundu.

Yavaş, "Şu aşamada bizim üzerinde durduğumuz şey partinin birliği ve bütünlüğüdür. Yargı eliyle olsun, başka saiklerle olsun partinin bölünmesine yol açacak müdahalelerin hepsine karşıyız. Bugün olağanüstü bir kurultay yapılıyor. Güzel bir cevap olacak burada" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
