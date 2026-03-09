AK Parti'li Kasapoğlu'ndan 'birlik' vurgusu

İZMİR'de yaşayan Manisalılar için düzenlenen itfar buluşmasında konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bizler bu gök kubbenin altında birlikte yaşıyoruz. Ancak tabii ki çağın getirmiş olduğu bir takım handikaplar var. İletişim çağında yaşadığımız iletişimsizlikler var. Bir araya gelmesek de aramızda gönül köprüsü var. İstiyoruz ki bu gönül köprüsüyle aradaki iletişimi daha da güçlendirelim. Birlik beraberlik elbette var ama bunu daha güçlü kılmak mümkün." dedi.

Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen 'Manisalılar İftar Buluşması', Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ardından edilen dualarla başladı. Etkinliğe AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile Manisalılar Dernekleri yönetici ve üyeleri ile partililer katıldı. Etkinlikte açılış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, konuşmasına geçen günlerde hayatını kaybeden Kasapoğlu'nun amcası Prof. Dr. Asım Kasapoğlu'na rahmet dileyerek başladı. Saygılı, "Benim de eşim Manisalı. Bu yüzden ben de Manisalı sayılırım. Manisa'da Osmanlı ruhu var. Spil Dağı'nın eteklerinden körfezin rüzgarına kadar bütün bir coğrafyanın evlatlarıyız. Birbirimize sahip çıkmamız gerekiyor. Sahip çıkmak sadece yılda bir kere yemekte buluşmak değil, evlatlarını korumak, evlatlarını yüceltmek, evlatlarının bir yerde olmasını sağlamak ve emin adımlarla yukarı çıkmasını sağlamaktır. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızdan şunu öğrendim. Statüler değişebilir. Karakter, şahsiyet asla ve asla değişmez. Ben Manisalı kardeşlerim de hep bunu gördüm" dedi.

'İLETİŞİMİ DAHA DA GÜÇLENDİRELİM'

Saygılı'nın ardından konuşma yapan AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, iletişim vurgusu yaptı. Buluşmada emeği olanlara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Kasapoğlu, "Bizler elbette her zaman bu gök kubbenin altında birlikte yaşıyoruz. Ancak tabii ki çağın getirmiş olduğu bir takım handikaplar var. İletişim çağında yaşadığımız iletişimsizlikler var. Ama biliyoruz ki bizlerin gönlü birlikte çarpıyor. Belki her zaman bir araya gelmesek de aramızda gönül köprüsü var. Ama istiyoruz ki bu gönül köprüsüyle aradaki iletişimi daha da güçlendirelim. Birlik beraberlik elbette var ama bunu daha güçlü kılmak mümkün. Bu noktada bu birliktelik sinerjisini arttırmak, bu sinerjiyi daha da güçlü boyuta taşımak mümkün. İnşallah bu birlikteliklerimizi ve gönül bağımızı daha fiziki bir şekilde güçlendirmenin gayretinde olacağız. Kapımız ve gönül kapımız her zaman sizlere açık. Hem Ankara'da hem İzmir'de daima hizmetinizdeyiz. Memleketimiz ve insanlık için bugüne kadar nasıl çalıştıysak, bundan sonra da yine birlikte gayret etmeye, birlikte koşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber: Tolga TAHÇI – Kamera: Gökhan KILIÇ/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı