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Manisa Valisi Özkan, Muhtarlar Günü'nde muhtarları ağırlayıp teşekkür etti

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Manisa Valisi Özkan, Muhtarlar Günü'nde muhtarları ağırlayıp teşekkür etti
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Manisa Valisi Vahdettin Özkan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kentte görev yapan muhtarları ağırladı. Özkan, muhtarların vatandaşlarla kamu arasındaki iletişimi güçlendirdiğini ve yerel hizmetlerin planlanmasına katkı sağladığını belirterek günlerini kutladı.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kentte görev yapan muhtarları ağırladı. Muhtarlarla sohbet ederek yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Özkan, muhtarların talep ve beklentilerin karşılanması, kamu hizmetlerinin etkin yürütülmesi ve mahallelerin ihtiyaçlarının belirlenmesinde önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

Muhtarlık kurumunun köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Vali Özkan, muhtarların vatandaşlarla kamu idareleri arasındaki iletişimin güçlendirilmesinde önemli rol oynadığını ifade etti. Kamu hizmetlerinin yerinde, hızlı ve etkin sunulmasında muhtarların tecrübelerinden yararlanıldığını kaydeden Özkan, mahalle ve köylerin ihtiyaçlarını yakından bilen muhtarların yerel hizmetlerin planlanmasına önemli katkı sağladığını dile getirdi.

Muhtarların vatandaşlar tarafından seçilerek mahallelerindeki kamu işlerini takip ettiğine dikkat çeken Vali Özkan, "Vatandaşlarımız tarafından seçilmiş, onların teveccühüne mazhar olmuş kişilersiniz. Gösterdiğiniz gayret ve çalışmalarınız için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Teknolojik gelişmelerin kamu hizmetlerinin sunumunda yeni imkanları beraberinde getirdiğini belirten Özkan, değişim sürecinde muhtarların tecrübelerinden yararlanmanın önemini vurguladı.

Muhtarların şehir ve mahallelerin gelişiminde önemli katkılar sunduğunu ifade eden Vali Özkan, "Muhtarlık kurumunun kadim tecrübesinden istifade edeceğiz hem de dönüşümü el birliğiyle yöneteceğiz. Muhtarlarımızın şehrimizin gelişiminde, dönüşümünde önemli bir katkısı var. İyileştirmeye açık alanları belirleyip, mahalli müşterek ihtiyaçların giderilmesinde fedakarca çalışıyorsunuz. Şehrimiz, mahallelerimiz için yürüttüğünüz çalışmalarınızla başarılar diliyoruz" dedi.

Vatandaşların talep ve beklentilerinin doğrudan dinlenmesinin, sorunlara yerinde ve hızlı çözümler üretilmesinin yerel yönetim anlayışının temel unsurları arasında yer aldığını belirten Özkan, muhtarların görüş ve önerilerinin kamu hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesinde yol gösterici olduğunu kaydetti.

Muhtarların ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşılması, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve mahallelerin gelişimine katkı sunulması noktasında da önemli sorumluluklar üstlendiğini ifade eden Vali Özkan, özveriyle görev yapan tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayarak başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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