Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde belediye meclis üyesi hayatını kaybetti

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde belediye meclis üyesi olarak görev yapan Kemal Kınık hayatını kaybetti.

31 Mart 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP'den Kırkağaç Belediyesi Meclis Üyesi olan Kemal Kınık, bir süredir böbrek yetmezliği hastalığıyla mücadele ediyordu. 59 yaşında evli ve 1 çocuk babası olan Kemal Kınık, Gelenbe Mahallesinde uzun yıllardır ticaretle uğraşıyordu.

Vefatıyla tüm ilçeyi yasa boğan Kemal Kınık'ın cenazesi bugün öğle namazını müteakip Kırkağaç'ın Gelenbe Mahallesinde toprağa verilecek. - MANİSA