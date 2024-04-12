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Manisa'da Cumhur İttifakı Meclis Üyesi Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

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Manisa'nın Selendi ilçesinde 31 Mart'taki yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın listesinden belediye meclis üyesi seçilen Mehmet Terzi (60), kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Önceki gün evinde geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Terzi için Selendi İmam Hatip Lisesi Tatbikat Camisinden cenaze töreni düzenlendi.

Mehmet Terzi'nin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Törene, Belediye Başkanı Murat Daban, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve yakınları katıldı.

Selendi Sanayi Sitesinde oto elektrikçilik yapan 2 çocuk babası Terzi'nin yerel seçimlerin ardından mazbatasını alarak 8 Nisan'daki ilk belediye meclisi toplantısına katıldığı öğrenildi.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Politika

Mehmet Terzi Selendi Manisa Yaşam Politika Güncel Haberler

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