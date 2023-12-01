Manisa Büyükşehir Belediyesi Tarım Emekçilerine Koruyucu Malzeme Dağıttı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Selendi, Köprübaşı ve Demirci ilçelerinde hasat yapan tarım emekçilerine plastik sepet, bez çanta, eldiven, toz maskesi, şapka, bere, yağmurluk ve gözlük gibi koruyucu malzemeler dağıttı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, hasat için toprağını işleyen tarım emekçilerini ziyaret ederek, koruyucu malzeme dağıttı. Selendi, Köprübaşı ve Demirci ilçelerinde üreticileri ziyaret eden ekipler, plastik sepet, bez çanta, eldiven, toz maskesi, şapka, bere, yağmurluk ve gözlükten oluşan koruyucu malzemeleri takdim etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde, tarım sektöründe çalışan emekçilere yönelik olarak başlatılan koruyucu malzeme dağıtımı kapsamında, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Selendi, Köprübaşı ve Demirci ilçelerinde hasat yapan tarım emekçilerini ziyaret etti. Çiftçilere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten heyet, tarım emekçilerinin iş sırasında kullanacağı plastik sepet, bez çanta, eldiven, toz maskesi, şapka, bere, yağmurluk ve gözlükten oluşan koruyucu malzemeleri takdim etti. Büyükşehir ekiplerini yanlarında görmekten memnuniyet duyan tarım emekçileri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve ekibine teşekkür etti. - MANİSA