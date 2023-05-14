Manipülasyon iddialarına karşı Anadolu Ajansı'ndan açıklama geldi: Belli bir yüzdeye kadar paylaşımda bulunmadık

Anadolu Ajansı, seçim sonuçlarında manipülasyon iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Verileri abonelerimize daha sağlıklı ve dengeli bir şekilde iletebilmek amacıyla, sandıkların belli bir yüzdesi açılana kadar herhangi bir paylaşımda bulunmadık. Şirketimize yönelik her türlü mesnetsiz itham ve iddiaları reddediyor, dezenformasyon içeren tüm itham ve iddialara karşı yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı beyan ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sandıkların kapanıp oy sayma işlemine geçilmesiyle birlikte tüm Türkiye çıkacak sonuçlara kilitlendi. Adayların aldığı oylarla ilgili farklı veriler gelirken, Anadolu Ajansı (AA) iddialarına karşı açıklama yaptı.

"VERİLER SANDIK SONUÇLARINA DAYANIYOR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Anadolu Ajansı olarak Türkiye genelindeki sandıklardan 2500 çalışma arkadaşımız ve iş birliği yaptığımız araştırma şirketi aracılığıyla sandık sonuç tutanaklarını alıyoruz. Müşterilerimize sağladığımız veriler, her partinin ıslak imzası bulunan sandık sonuçlarına dayanıyor. Söz konusu tutanaklardaki sonuçları müşterilerimize doğrudan servis ediyoruz. Tutanaklar arasında bir ayrım gözetmiyor, tutanakları geliş sırasına göre hızlı bir şekilde iletiyoruz.

"BELLİ BİR YÜZDEYE KADAR HERHANGİ BİR PAYLAŞIMDA BULUNMADIK"

Daha önce kamuoyuna açıkladığımız stratejiye uygun olarak, verileri abonelerimize daha sağlıklı ve dengeli bir şekilde iletebilmek amacıyla, sandıkların belli bir yüzdesi açılana kadar herhangi bir paylaşımda bulunmadık.

"MESNETSİZ İTHAM VE İDDİALARI REDDEDİYORUZ"

Anadolu Ajansı, her türlü siyasi tartışmadan bağımsız bir şekilde görevine devam edecektir. Anadolu Ajansı olarak şirketimize yönelik her türlü mesnetsiz itham ve iddiaları reddediyor, dezenformasyon içeren tüm itham ve iddialara karşı yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı beyan ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."