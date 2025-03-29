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Maltepe mitinginde konuşturulmayan Muharrem İnce, alanı terk etti

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CHP'nin Maltepe'de düzenlediği mitinge davet edilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye konuşma yaptırılmadı. Söz hakkı verilmeyen İnce'nin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kalabalığa seslendiği sırada miting alanını terk ettiği görüldü. O anlarda, İnce'nin oldukça sinirli gözüken yüz ifadesi de kameralara yansıdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanarak görevinden uzaklaştırılması sonrası CHP, "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi"ni Maltepe Sahili Etkinlik Alanı'nda düzenledi.

Maltepe mitinginde konuşturulmayan Muharrem İnce, alanı terk etti

MUHARREM İNCE DE KATILDI

Mitinge; CHP'li milletvekilleri, meclis üyeleri, belediye başkanları, parti yöneticilerinin yanı sıra Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin de aralarında olduğu bazı siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.

Maltepe mitinginde konuşturulmayan Muharrem İnce, alanı terk etti

KONUŞTURULMAYINCA ALANI TERK ETTİ

Öte yandan, davet edildiği mitingde bir konuşma yapması beklenen İnce'ye herhangi bir söz hakkı ise tanınmadı. Kendisine sahnede yer bulamayan İnce'nin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kalabalığa seslendiği sırada miting alanını terk ettiği görüldü. O anlarda İnce'nin oldukça sinirli gözüken yüz ifadesi de kameralara yansıdı.

Maltepe mitinginde konuşturulmayan Muharrem İnce, alanı terk etti
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (36)

Haber Yorumları8ykfp7dsw6:

Akıllanmazsın sen Muharrem seni ihraç ettiler olmadık muamele gördün yine şamar oğlanı gibi koşup koşup gidiyorsun dur bi ağır ol

Yorum Beğen314
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Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Hırsıza yolsuza Yandaşlık sana yakışmıyor vekil ince

Yorum Beğen236
Yorum Beğenme30
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Haber YorumlarıYusuf Yalcin:

bu senin kacinci dislanisin be adam. hala bir yerlere yaranmaya calisiyorsun.omirikte bi sikinti var

Yorum Beğen211
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Haber YorumlarıCemal Koyun:

ben demedimmi sana yarın sümüğünü çeke çeke gidersin diye istetme lastik olma bagajda tutarlar

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Haber YorumlarıYigithan Aslan:

kendi icinde demokrasi esitlik olmayan chp ülkeye demokrasi ve esitlik getirecekmis diye inanan kesim var hala

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Haber YorumlarıMevlüt:

Körler ve sağırlar birbirini ancak böyle ağırlar

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Haber YorumlarıSadık:

Şeref Namus Omurga herkesde olmaz

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

ORADA TOPLANAN MİLYONLARCA İNSANDAN BAHSETMİYORSUNUZ MALUM KANALLARDA BU TOPLANAN MİLYONLARCA İNSANDAN BAHSETMİYORDU ÇÜNKİ ORAYA ONLARIN PİKNİĞE DEĞİL MİTİNGE GELDİĞİNİ BİLİYORLARDI O YÜZDEN O SAATLERDE HEPSİ HAVADAN SUDAN ADALARDAN MODALARDAN BOŞ MUHABBET YAPIYORLAR ZATEN İZLEYENLERİDE OLMUYORDU ONLAR ESKİDEN BELEDİYENİN KAYNAKLARI HALKIN PARASIYLA BİNDİRİLMİŞ KITALARI TAŞIDIKLARI HALDE KENDİ İMKANLARIYLA TOPLANIP BİR ARAYA GELENLERDEN OLUŞAN BU KADAR BÜYÜK İNSAN SAYISINA ULAŞAMIYORLARDI

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Haber Yorumlarıreşit bağcı:

SENI KOLPACI SENİ

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Haber YorumlarıSahi:

Muharrem hırsızların yanında ne işin var?

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