Malkara'da 30 Kaçak Göçmen Yakalandı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yakalanan 88 kaçak göçmenin ardından Malkara ilçesinde yapılan şok yol uygulamasında 30 kaçak göçmen daha yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

MALKARA'DA DA 30 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, tekneyle İtalya'ya gitmek isteyen 88 kaçak göçmenin yakalanmasının ardından Malkara ilçesinde jandarma ekipleri 'şok yol' uygulaması yaptı. Uygulamada, kapalı kasa kamyonette 7'si çocuk, 5'i kadın olmak üzere Suriye ve Irak uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen V.C. (41) ve M.C. (39), gözaltına alındı. Yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalıştıkları belirlenen göçmenler, işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. 2 organizatör işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.