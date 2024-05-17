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AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya'nın sağlık altyapısının güçlü olduğunu ve yatırımların devam ettiğini belirtti

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AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret ederek, Malatya'daki sağlık yatırımları hakkında istişarelerde bulundu. Ölmeztoprak, Turgut Özel Tıp Merkezi ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki talepleri ile ilgili bilgi verdi. Ayrıca, Akçadağ ilçesindeki hastanenin yatak kapasitesinin artırılması için başlatılan proje hakkında da açıklamalarda bulundu.

Ak Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, deprem bölgesi Malatya'nın güçlü bir sağlık altyapısına sahip olduğunu belirterek, yatırımlara ise her geçen gün yenilerinin eklendiğini belirtti.

Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret eden AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya'ya kazandırılması planlanan ve devam eden sağlık yatırımlarına ilişkin istişarelerde bulundu.

Ziyarete dair açıklamalarda bulunan Milletvekili Ölmeztoprak, Malatya'nın güçlü bir sağlık altyapısına sahip olduğunu belirterek, yatırımlara ise her geçen gün yenilerinin eklendiğini ifade etti.

Turgut Özel Tıp Merkezi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ki kadro ve teknik teçhizat ile ilgili taleplerinin de Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık'a aktarıldığını ifade eden Milletvekili Ölmeztoprak, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kanser tanı ve tedavisinde kullanılan Positron emission tomography (PET) cihazının da en kısa sürede devreye alınacağını yine aynı şekilde Tüp Bebek Tedavi Merkezi'ninde biran önce hizmet girmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Milletvekili Ölmeztoprak, Akçadağ, Arapgir, Battalgazi, Doğanşehir, Hekimhan ile Yeşilyurt ilçelerine kazandırılması planlanan Aile ve Toplum Sağlık Merkezleri, Sağlık Evleri ile Aşı depoları için çalışmaların sürdüğünü belirterek, bazı projelerde ise sona gelindiğini aktardı.

Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'nin yatak kapasitesinin arttırılmasına yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgiler paylaşan Milletvekili Ölmeztoprak, "Bir müddettir gelen talepler doğrultusunda ilgilendiğim Akçadağ ilçemizdeki hastanemize 50 yatak 25 oda ek bina projesinin yapımına ise Sayın Bakan Yardımcımızın talimatı ile başlandı. Alan ve arazi sorunlarının aşıldığı proje aşamasının ise bakanlık kanalıile yapılmaya başlandığını ve sürecin üç ay içerisinde tamamlanarak yatırım programında olacağını müjdesini hemşehrilerimizle paylaşmak isterim. Akçadağ'daki hastanemizin ek bina yapımıyla birlikte kardiyoloji branşında talep edilen kadroların tahsisi konusu da en kısa zamanda karşılanacaktır inşallah. Şimdiden Akçadağ'ımıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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