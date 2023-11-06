Malatya'da polis tarafından düzenlenen operasyonda silah kaçakçılarına yönelik yapılan aramalarda çok sayıda silah ile uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da Silah Kaçakçılarına Operasyon: Çok Sayıda Silah ve Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Malatya'da silah kaçakçılarına yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ile uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Adana'dan kentte giriş yaptıkları belirlenen 6 kişinin içerisinde bulunduğu iki ayrı araçta yapılan aramalarda 13 adet farklı çap ve modellerde silah ile 7 bin 448 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda F.Ş.B., Y.A., H.C.S., İ.B., S.D. ve A.F. gözaltına alındı. Zanlıların polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - MALATYA