Malatya'da PKK/PYD'ye yönelik operasyonda 4 zanlı tutuklandı
Malatya'da gerçekleştirilen operasyonda PKK/PYD terör örgütüne mensup 4 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Malatya'da terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından PKK/PYD silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Politika