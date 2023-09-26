Haberler

Malatya'da PKK/PYD'ye yönelik operasyonda 4 zanlı tutuklandı

Politika Haberleri

Malatya'da gerçekleştirilen operasyonda PKK/PYD terör örgütüne mensup 4 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Malatya'da terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından PKK/PYD silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Politika

Emniyet Müdürlüğü Malatya PKK Operasyon 3. Sayfa Politika Haberler

title