Malatya'da Kaçakçılık Operasyonunda Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda malzeme ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda malzeme ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında son 1 hafta içerisinde operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 54 bin 600 gümrük kaçağı makaron, 765 deste sigara sarma kağıdı, 7 kilogram dökme nargile tütünü, 20 kilogram gümrük kaçağı açık tütün, 2 sigara dolum makinesi, 11,5 litre el yapımı alkol, 10 av tüfeği ile 2 bin 744 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.