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Malatya'da 131 zanlı yakalandı

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan zanlılara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 131 zanlı yakalandı. Operasyonda 14 adres arandı ve zanlıların kent genelinde ikamet harici kaldıkları yerlere de operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan zanlılar adli mercilere sevk edilecek.