Malatya'da 12 tüfek ve 35 tabanca ele geçirildi, 9 şüpheli tutuklandı

Malatya'da polis ekiplerinin yürüttüğü asayiş uygulamalarında 12 tüfek ve 35 tabanca ele geçirildi, 9 şüpheli tutuklandı. Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürü Seçkin Kılıçarslan, operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevk edildiğini ve 9'unun tutuklandığını açıkladı.

Malatya'da polis ekiplerinin yürüttüğü asayiş uygulamalarında 12 tüfek ve 35 tabanca ele geçirildi, 9 şüpheli tutuklandı.

Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürü Seçkin Kılıçarslan, gazetecilere, İl Emniyet Müdürlüğünün son bir haftada yaptığı operasyonlarda 35 tabanca ve 12 av tüfeğinin ele geçirildiği söyledi.

Çalışmalara ilçe emniyet müdürlüklerinin de destek sağladığını aktaran Kılıçarslan, şunları kaydetti:

"Suça konu bu silahların hepsini farklı adreslerden, şahısların üzerinden ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına aldığımız 27 şüpheliyi adliyeye sevk ettik, 9'u tutuklandı, diğerleri serbest kaldı. Kentte depremin ardından artan hırsızlık olayları ile de etkin mücadele ederek, suçüstü yapıyoruz. Son 10 günde 78 hırsızlık şüphelisini yakaladık ve 33'ü tutuklandı."